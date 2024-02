Conte ricorda l’Inter: «Ho allenato le migliori al mondo e so una cosa»

Conte è fermo ormai da troppo tempo, come denotano le sue ultime dichiarazioni. L’ex allenatore tra le altre dell’Inter, non vede l’ora di tornare a lottare per i trofei più importanti ma ad una condizione: di seguito quanto dichiarato al Telegraph

Antonio Conte è fermo ormai da tempo e non vede l’ora di tornare a lottare per vincere trofei, ma ad una condizione precisa: «Se l’obiettivo finale è vincere il campionato e sollevare trofei, è importante offrire intrattenimento al pubblico. Ma essere solo una squadra divertente non basta se vuoi vincere. Lo so perché ho allenato le migliori squadre e loro chiedevano sempre di vincere».

NO FALLIMENTO – Conte, ex allenatore anche dell’Inter, non ammette il fallimento: «Per me adesso è impossibile lavorare per una squadra che vuole offrire solo divertimento perché l’aspettativa è sempre quella di vincere. Amo il mio passato, ma allo stesso tempo l’aspettativa che porti è sempre molto alta e se non vinci hai fallito. La migliore opzione possibile è intrattenere e vincere. E per essere celebrato, devo vincere. Altrimenti gli altri aspettano di festeggiare il mio fallimento. Questa è la verità».