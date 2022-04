Visnadi: «Inter-Eriksen? Rimpianto è un altro! Mercato? Solo se esce uno»

L’Inter si trova in piena lotta scudetto con Milan e Napoli (vedi articolo), ma sta già pensando alla squadra del futuro. Gianni Visnadi – intervenuto nel corso di Microfono Aperto, in onda sulle frequenze di Radio Sportiva -, fa il punto su Bremer e Dybala. Una considerazione anche su Eriksen

AUTOFINANZIAMENTO – L’Inter sta già pensando alle future mosse di mercato. Secondo il giornalista Gianni Visnadi, la mossa imminente è quella di Gleiosn Bremer: «L’Inter si appresta a vivere un’altra estate particolare. Sicuramente il giocatore più vicino è Bremer del Torino, c’è stato un incontro tra l’avvocato di de Vrij e la società nerazzurra. L’Inter è disposta a farlo partire ma non ci sono proposte dalla Premier League come lui sperava. Al limite potrebbe esserci la coesistenza tra de Vrij e Bremer. Tra il giocatore brasiliano e i due club c’è tutto, non è fatta ma c’è tutto. Ritengo complicato che possa andare altrove. Poi l’Inter dovrà fare altre cose e molto dipenderà se riuscirà a piazzare Lautaro Martinez e con quell’incasso allora potrà fare mercato. L’Inter non si trova nella situazione della Juventus, deve autofinanziarsi. La Juventus ha una società che ricapitalizza mentre Suning ha detto al management ‘cavatevela da soli’».

VERO ERIKSEN – Il discorso scivola poi sul rimpianto Christian Eriksen che in Italia non può giocare per via del defibrillatore sottocutaneo: «Io credo che lo scorso anno Eriksen non abbia inciso come avrebbe potuto. Penso che il grande rimpianto dell’Inter sia non aver avuto Eriksen disponibile con questo allenatore. Sì, l’anno scorso ha fatto cose importanti ma le ha fatte quasi per necessità. Ricordate quanto lo osteggiò Conte. A gennaio del 2021 il danese era in vendita. Eriksen non ha mai fatto l’Eriksen all’Inter, non lo abbiamo mai visto il vero Eriksen e questo per conseguenza del gioco di Conte che ha valorizzato Lukaku ma non lui».

COLPO ARGENTINO – Per finire Visnadi prova a capire dove potrebbe andare Paulo Dybala: «Di Dybala si sta parlando troppo poco. In Italia forse può andare all’Inter ma è un’operazione complicata perché sappiamo che si parla di parametri zero ma ci sono delle commissioni da pagare. Un club deve sostanzialmente comprarlo, l’unica differenza è che i soldi non li dà all’altro club ma all’entità esterna, che sia un agente o un’agenzia. In ogni caso andrà in una squadra di vertice».