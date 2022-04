Inter, Milan e Napoli: chi ha il calendario migliore? Ecco strada e ostacoli

Inter, Milan e Napoli si giocano lo scudetto nelle restanti sette partite di campionato più il recupero con il Bologna per i nerazzurri. Il tema più dibattuto negli ultimi giorni è quello relativo al calendario delle tre pretendenti al titolo (QUI i calendari a confronto). Proviamo a capire se realmente può esistere un vantaggio per l’una o per l’altra

CALENDARI E VANTAGGI – Inter, Milan e Napoli sono le protagoniste dell’appassionante volata scudetto in Serie A. Partiamo con una premessa: qualsiasi ragionamento sui calendari a questo punto della stagione è puramente teorico. Sentiamo spesso parlare, soprattutto in questi ultimi giorni, di calendario favorevole per l’una o per l’altra ma a dire la sua è sempre e solo il campo, soprattutto in un campionato senza padroni. Abbiamo visto finora quanti ribaltoni ci sono stati e quanti ragionamenti si sono rivelati poi inutili. Fatta questa doverosa premessa, cerchiamo di analizzare se e chi potrà avere di fronte gli avversari più “comodi” da qui alla trentottesima giornata.

Cammino scudetto: la strada di Inter, Milan e Napoli a partire da domani

Partiamo dal turno di campionato che avrà inizio domani, il trentaduesimo: l’Inter sfida il Verona in casa, il Napoli la Fiorentina in casa e il Milan il Torino in trasferta. Tre avversari di tutto rispetto, che hanno dimostrato di poter mettere in difficoltà grandi e piccole e che attualmente hanno una buona classifica. I viola si trovano a due punti dal sesto posto, quindi ancora potenzialmente con un obiettivo. Il trentatreesimo turno vedrà l’Inter impegnata con lo Spezia in trasferta, il Milan con il Genoa a San Siro e il Napoli ancora in casa con la Roma. L’avversario di maggior livello è ovviamente la squadra giallorossa che si trova in piena lotta per un posto in Europa. Qualitativamente meno competitive sono invece le due liguri che però saranno in piena lotta salvezza: lo Spezia di Thiago Motta al momento si trova a +10 sul terzultimo posto mentre il Genoa è penultimo a 22 punti. Diciamo un turno teoricamente favorevole alle due milanesi, che affrontano squadre di rango inferiore ma con le mille variabili del caso.

Al trentaquattresimo turno avremo Inter-Roma, Lazio-Milan ed Empoli-Napoli. Il doppio scontro Roma-Milano è ovviamente complicato per le pretendenti al titolo, considerando che anche la squadra di Maurizio Sarri così come quella di José Mourinho si sta giocando l’Europa. L’Empoli, sulla carta, dovrebbe creare meno problemi alla squadra di Luciano Spalletti. Alla trentacinquesima giornata il Milan ospiterà la Fiorentina, il Napoli il Sassuolo mentre l’Inter andrà a Udine. Qui possiamo dire che la situazione si equivale abbastanza così come alla trentaseiesima quando l’Inter affronterà l’Empoli a San Siro, il Milan andrà a Verona e il Napoli a Torino contro la squadra di Ivan Juric.

La trentasettesima giornata prevede Cagliari-Inter, Milan-Atalanta e Napoli-Genoa: ipotizzando che i sardi e i liguri siano ancora in lotta per non retrocedere, possiamo dire che per Inter e Napoli non sarà una passeggiata ma non lo sarà nemmeno per il Milan. L’Atalanta ha più qualità di Cagliari e Genoa ed è tra le squadre che lottano per l’Europa, racchiuse tutte in pochi punti. Per finire, alla trentottesima giornata nonché ultima di campionato, avremo l’Inter impegnata a San Siro con la Sampdoria, il Milan a Reggio Emilia con il Sassuolo e il Napoli in trasferta con lo Spezia.

Coppa Italia e altre variabili: tre turni in equilibrio

Questa la situazione di Inter, Milan e Napoli. Va detto che la squadra di Simone Inzaghi ha al momento due partite in più da preparare rispetto al Napoli e una in più del Milan, ovvero il recupero con il Bologna e la semifinale di ritorno di Coppa Italia proprio contro i rossoneri. Più poi l’eventuale finale, esattamente come per la squadra di Stefano Pioli. I partenopei invece non avranno impegni extra quindi il focus sarà solo sul campionato. Inutile ribadire che le variabili possono essere tantissime e che ognuna delle tre ha il destino nelle proprie mani ma qualche calcolo è assolutamente normale. Dei sette turni rimanenti (escludendo Bologna-Inter), tre turni si equivalgono abbastanza (32°, 35° e 36°) mentre nei restanti quattro c’è qualche potenziale disomogeneità. Ora la parola, come sempre, passa al campo.