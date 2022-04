Berti: «Scudetto, se la giocano Inter e Napoli! Milan non regge»

Nicola Berti è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della lotta scudetto, dove ha sottolineato le possibilità dell’Inter.

CORSA A DUE – Niente Milan secondo Nicola Berti. L’ex giocatore dell’Inter si è infatti espresso così sulla lotta scudetto: «Penso che lo scudetto lo vincerà l’Inter. Scherzi a parte, il Napoli lo vedo favorito, se la giocheranno fino alla fine. Il Milan invece non penso riesca a tenere il passo delle altre. Contro il Verona sarà una grande partita, tosta, perché giocano un grande calcio. Per il nostro calcio è bello poterci godere questo spettacolo dopo anni, ora occhio sia a Spalletti che a Inzaghi che in genere hanno un calo nel finale. Quest’anno dovranno fare meglio».

Fonte – Radio Kiss Kiss Napoli