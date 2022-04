Dzeko, sette partite per raggiungere un prestigioso traguardo personale

Le ultime sette partite del campionato di Serie A saranno molto importanti sia per l’Inter, che per Edin Dzeko. I cui destini, chiaramente, sono legati insieme. Il bosniaco, infatti, è a soli tre gol dall’entrare nel prestigioso club dei giocatori con 100 gol in campionato.

MENO TRE – Novantasette. Tanti sono i gol segnati da Edin Dzeko in Serie A con la maglia della Roma prima e con quella dell’Inter poi. All’attaccante bosniaco mancano solo tre centri, dunque, per entrare in un prestigioso club. Ovvero quello dei giocatori ad aver raggiunto quota 100 nella massima serie del campionato italiano. Per riuscirci avrà a disposizione sette partite, tra cui quella a San Siro proprio contro il suo recente passato.

MIGLIORAMENTI – Per raggiungere il suo personale traguardo, però, Edin Dzeko avrà bisogno di dare una svolta al suo momento non brillantissimo. L’ultima rete in campionato del bosniaco risale infatti al 4 marzo, in occasione della gara in casa contro la Salernitana. Stessa gara, per altro, a cui risale l’ultima rete segnata anche da Lautaro Martinez. L’unico gol degli attaccanti arrivato nelle tre seguenti partite è stato quello di Alexis Sanchez all’ultimo respiro della trasferta contro il Torino. Troppo poco. Ecco perché Dzeko – tra gli altri – deve tornare al più presto al gol. Motivato anche da un personale (e prestigioso) traguardo da raggiungere. Non l’unico (vedi articolo).