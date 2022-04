ESCLUSIVA IN – Mandorlini: «Juventus-Inter sia ripartenza! Dybala fantasia, ma più per Lukaku»

Mandorlini è un doppio ex di Inter-Verona, avendo giocato in nerazzurro dal 1984 al 1991 e allenato l’Hellas dal 2010 al 2015. In esclusiva a Inter-News.it ha parlato sia della partita di domani sia del rush finale di Serie A e delle voci di mercato su Lukaku e Dybala.

Mandorlini, come può l’Inter sfruttare la vittoria con la Juventus per questo rush finale?

Dando continuità, quindi già da domani col Verona. Sarà una partita difficile ma bisogna dare continuità, questa vittoria con la Juventus anche se sofferta ha riacceso un po’ tutto. È venuto anche il pareggio inaspettato del Milan, che ha ridato possibilità di arrivare al titolo. Per forza deve essere un punto di partenza: è successo in un campo difficile, dove non accadeva da tanti anni e in maniera un po’ così. Dev’essere il punto di ripartenza, è andata bene e bisogna vincere assolutamente domani contro una squadra difficile e pericolosa come il Verona.

Domani arriva il Verona, imbattuto da un mese e che non regalerà certo nulla.

È una squadra che, dal punto di vista della classifica, è tranquilla e cerca di fare delle vittime illustri. Ci sarà la riapertura di San Siro al 100%, l’Inter è rientrata in corsa ma il Verona sta bene. Ci sono tante componenti per far sì che sia una partita bella, è anche motivo d’orgoglio per il Verona affrontare una squadra competitiva per il titolo come l’Inter. Sono tante le componenti per dare il massimo, poi finalmente una partita col 100% di capienza allo stadio: le ho vissute, sono momenti importanti nel corso di una stagione.

Lautaro Martinez è squalificato, ma quali possono essere gli uomini decisivi per Inter-Verona secondo Mandorlini?



Mi auguro siano gli attaccanti, al di là della mancanza di Lautaro Martinez. Correa è rientrato e sta bene da un po’ di tempo, al di là delle assenze credo sia un discorso di squadra. Non sarà facile, il Verona ti viene a pressare e prendere. Le uscite e la precisione nelle uscite devono essere buone, perché il Verona ti viene a prendere: questa credo sia l’incognita. Mi auguro che siano gli attaccanti a deciderla, poi magari la vinci sulla palla ferma di un difensore. Devi essere bravo a uscire col gioco, dove l’Inter è maestra, però il Verona è molto bravo nella pressione.

A sette giornate dalla fine quale squadra può avere qualcosa in più nella corsa al titolo?

Per noi dell’Inter c’è stato un momento dove sembravamo padroni del nostro destino, poi le cose non sono andate bene. Questo passaggio di Torino dev’essere sfruttato al massimo, dev’essere veramente il punto di ripartenza. Terrei molto presente il Napoli, che è venuto fuori da momenti difficili e ha recuperato gli infortunati. È lì, ha un discreto calendario e bisogna guardare anche quello. Il Milan non se lo aspettava nessuno, però forse è stato il più continuo nel periodo: adesso può essere il contrario. Bisogna stare molto attenti al Napoli.

Dybala o Lukaku: Mandorlini chi vede meglio per l’Inter del prossimo anno?

Di principio c’è che sono due giocatori fortissimi. Lukaku ha già dimostrato a Milano di essere un giocatore fondamentale, Dybala ha questa incognita degli infortuni. Li vedrei bene entrambi, sarà difficile ma sono due giocatori molto bravi. Vedrei bene entrambi all’Inter, poi magari non sarà possibile ma sono giocatori da top club.

Dovesse sceglierne uno dei due?

Lukaku l’abbiamo visto e lo conosciamo meglio. Forse Dybala è un po’ più fantasioso come giocatore: uno che non abbiamo mai avuto, più fine e più tecnico. Però sono più per la forza e per la consistenza di Lukaku, che ha già dimostrato nel campionato italiano.

Si ringrazia Andrea Mandorlini per la disponibilità mostrata nell’intervista.