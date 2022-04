Inter, Milan e Napoli, sette partite più una alla fine: il calendario a confronto

Dopo Juventus-Inter 0-1 la corsa per vincere la Serie A è ragionevolmente ristretta ai nerazzurri, al Milan e al Napoli: ecco il calendario a confronto aggiornato per le tre squadre in lotta. La squadra di Inzaghi ha anche il recupero di Bologna, sul quale mercoledì prossimo il ricorso al CONI. Poi c’è il derby di ritorno delle semifinali di Coppa Italia, che dà un posto all’ultimo atto con Fiorentina o Juventus.

CALENDARIO INTER – 3ª A 63 PUNTI IN SERIE A

Inter-Verona sabato 9 aprile ore 18

Spezia-Inter venerdì 15 aprile ore 19

Inter-Milan martedì 19 aprile ore 21 (ritorno semifinali Coppa Italia – andata 0-0)

Inter-Roma 24 aprile

Bologna-Inter 27 aprile – in attesa della risposta del CONI sul ricorso (recupero 20ª giornata)

Udinese-Inter 1 maggio

Inter-Empoli 8 maggio

Coppa Italia – eventuale finale 11 maggio

Cagliari-Inter 15 maggio

Inter-Sampdoria 22 maggio

CALENDARIO MILAN – 1ª A 67 PUNTI IN SERIE A

Torino-Milan domenica 10 aprile ore 20.45

Milan-Genoa venerdì 15 aprile ore 21

Inter-Milan martedì 19 aprile ore 21 (ritorno semifinali Coppa Italia – andata 0-0)

Lazio-Milan 24 aprile

Milan-Fiorentina 1 maggio

Verona-Milan 8 maggio

Coppa Italia – eventuale finale 11 maggio

Milan-Atalanta 15 maggio

Sassuolo-Milan 22 maggio

CALENDARIO NAPOLI – 2ª A 66 PUNTI IN SERIE A

Napoli-Fiorentina domenica 10 aprile ore 15

Napoli-Roma lunedì 18 aprile ore 19

Empoli-Napoli 24 aprile

Napoli-Sassuolo 1 maggio

Torino-Napoli 8 maggio

Napoli-Genoa 15 maggio

Spezia-Napoli 22 maggio

Le partite senza orario devono avere ancora definita la data.