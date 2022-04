Santi: «Fiorentina, felici della vittoria ma di più per altro. Siamo in crescita»

Irene Santi ha parlato ai microfoni di Inter TV in vista della gara di domani alle 12.30 contro l’Hellas Verona Femminile. La centrocampista nerazzurra ha fatto il punto sulla crescita e sugli obiettivi della squadra per il finale di stagione.

CRESCITA – Irene Santi ha parlato in questo modo in vista della prossima gara dell’Inter Women: «Siamo contente di aver portato a casa tre punti importanti contro la Fiorentina, soprattutto per la prestazione che abbiamo messo in campo. Era la cosa più importante perché stiamo lavorando proprio su quello. Stiamo crescendo sotto tanti punti di vista, sappiamo su cosa dobbiamo lavorare e continuiamo a farlo ogni giorno crescendo a livello individuale e di squadra. Le ultime tre gare saranno importanti e daremo tutto per portare a casa il risultato. Già dalla prossima partita».