Brambati: «Milan inferiore a Inter e Napoli. Lukaku-Dybala, un dubbio»

Massimo Brambati è intervenuto a Maracanà, programma in onda su TMW Radio. L’ex calciatore e procuratore ha parlato della prossima giornata di campionato e della suggestione per il futuro attacco dell’Inter.

LOTTA A TRE – Massimo Brambati ha analizzato così la lotta scudetto e il possibile futuro di Dybala: «Penso che il Milan non abbia l’organico di Inter e Napoli, complimenti a Pioli perché sta quasi facendo un miracolo. Se paragoniamo Giroud e Ibrahimovic agli attaccanti delle altre due, scelgo sempre gli altri. Dybala se sta bene fisicamente sta bene dappertutto, un giocatore così va preso. Con Lukaku formerebbe una coppia suggestiva in nerazzurro, bisogna però vedere come stanno fisicamente».