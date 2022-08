Visnadi: «Handanovic meglio di Onana! Tifosi Inter sperino in una cosa»

Handanovic e Onana finora non hanno visto alcuna alternanza con lo sloveno praticamente intoccabile. Secondo Visnadi, la scelta di Inzaghi è condivisibile e non dipende solo dalle gerarchie. Di seguito le sue dichiarazioni a Radio Sportiva.

EFFICACIA – Samir Handanovic e André Onana finora non sono mai entrati in competizione semplicemente per il fatto che lo sloveno è insostituibile per Simone Inzaghi. Gianni Visnadi appoggia la scelta del tecnico dell’Inter: «Io ho una visione diversa rispetto a quella collettiva che vede un portiere in crescita e uno bollito. Penso che Handanovic sia ancora meglio di Onana, penso sia stato decisivo anche la scorsa stagione e che siano state più le cose positive che quelle negative. Penso che non sia per un questione di anzianità, gerarchie e tranquillità dello spogliatoio che Inzaghi lo preferisca. Condivido la sua scelta perché l’Inter ha un portiere anziano ma di grande efficacia».

ALTERNANZA POSSIBILE? – Visnadi prosegue parlando del possibile impiego di Onana nell’immediato: «Penso che Onana sia il futuro e che si alternerà di più rispetto agli ultimi portieri dell’Inter, ma ecco il titolare è Handanovic. Quando giocherà Onana? Per esempio nel turno infrasettimanale, può essere una buona occasione. Penso che la maggior parte dei tifosi dell’Inter vorrebbe accelerare questo cambio e invece io penso che per loro sia meglio che Handanovic rimanga in salute a lungo».