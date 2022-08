Oddo: «Inter, una la più abbordabile al sorteggio! Lukaku parta bene»

Alle 18 a Istanbul si terrà il sorteggio della fase a gironi di Champions League (vedi articolo). L’ex difensore Oddo, in relazione all’Inter, ha trovato la squadra più abbordabile fra quelle in prima fascia. Poi, su Amazon Prime Video, si è espresso anche su Lukaku.

GESTIONE EUROPEA – Massimo Oddo trova la squadra ideale per l’Inter al sorteggio di Champions League: «La più abbordabile in prima fascia? Forse l’Eintracht Francoforte. Ovvio, preferirei prendere il Porto, sicuramente preferirei prendere l’Ajax ma non il Manchester City o il Bayern Monaco. Romelu Lukaku può spostare in Europa? Un giocatore deve trovare il suo ambiente. Ha dimostrato due anni fa che l’Inter era il suo ambiente, al Chelsea probabilmente ha avuto qualche difficoltà di ambientamento, con l’allenatore e coi compagni. È tornato a casa, secondo me deve partire bene: se dovesse farlo, come sta facendo, ritrova grandi stimoli e può dare una mano».