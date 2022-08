Marchisio: «Inter più strutturata per reggere in Champions League! Occhio al girone»

L’Inter, secondo Marchisio, è la migliore delle italiane per poter gestire anche un sorteggio ostico in Champions League (vedi articolo). L’ex centrocampista della Juventus, a poche ore dagli accoppiamenti, parla delle possibilità su Amazon Prime Video.

I RISCHI DALL’URNA – Claudio Marchisio trova il sorteggio peggiore per la terza fascia di Champions League: «Non lo facciamo proprio esasperato, ma già Bayern Monaco, Tottenham e Inter o Napoli diventa già un girone bello tosto. Come successo l’anno scorso al Milan, che aveva preso Liverpool, Atlético Madrid e Porto. Quest’ultima è una squadra da rispettare: le squadre portoghesi, nel doppio scontro, sono sempre pericolosi. La Champions League si giocherà in una fase più ristretta, in mezzo a tante partite di campionato. I giocatori avranno tanti match e non sarà semplice gestire tutte queste partite. L’Inter credo che sia la squadra più strutturata per reggere un girone difficile in Champions League. L’ha dimostrato l’anno scorso col Liverpool: è sì uscita, ma è sempre stata in partita. Anche perché ha una rosa importante, lunga e di esperienza, con giocatori che ormai giocano insieme da un bel po’ di anni e sono ormai collaudati».