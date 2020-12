Vignola: “Scudetto, Milan e Inter più pronte se non mollano ma Juventus…”

Beniamino Vignola, ex centrocampista della Juventus, ha parlato della lotta scudetto che vede protagonista Milan, Inter e bianconeri

SCUDETTO – Queste le parole di Beniamino Vignola, ex centrocampista della Juventus, ha parlato della sfida scudetto sulle frequenze di “Radio Sportiva”. «La qualità e la quantità dei giocatori a disposizione possono far ambire la Juventus a lottare per le prime posizioni sia in Italia che in Europa. Adesso in campionato la distanza è ampia, se Milan e Inter non mollano sono le più pronte ma la Juve ha ancora tutte le possibilità di vincere lo scudetto».