Inter e Juventus, sfida di mercato per un big a parametro zero – SM

Giuseppe Marotta Inter

Inter e Juventus da anni sono tornate avversarie dentro e fuori dal campo. Come riportato da “Sport Mediaset”, il terreno nella nuova sfida è il mercato. Nello specifico, quello estivo dei parametri zero

JOLLY DIFENSIVO – Salvo rinnovi last minute, in estate si muoveranno diversi giocatori importanti a scadenza di contratto. Tra questi, David Alaba è sicuramente uno dei pezzi pregiati del mercato 2021. Inter e Juventus alla finestra per il classe ’92 austriaco, che ha rifiutato il rinnovo di contratto con il Bayern Monaco e si liberà il 1° luglio a parametro zero. Alaba, da tempo sul taccuino di Beppe Marotta, potrebbe essere il grande colpo del mercato estivo. Per completezza d’informazione, la concorrenza straniera (inglese e spagnola in primis, a seguire francese) è piuttosto agguerrita. Per l’Inter di Antonio Conte sarebbe una grandissimo affare a costo zero, soprattutto perché Alaba è in grado di giocare sia in difesa sia a centrocampo. Terzo mancino nella linea a tre o centrale-terzino sinistro a quattro, oltre a poter fare l’esterno a tutta fascia in posizione più avanzata.