Papu Gomez, c’è solo l’Inter. Ma la prima proposta è stata rifiutata – SM

Papu Gomez vuole lasciare l’Atalanta ma non l’Italia. Come riportato da “Sport Mediaset”, l’Inter è l’unica squadra che sta tentando il colpo ma al momento senza fumata bianca

IDEA LOW COST – Non c’è solo il mercato estivo a parametro zero (vedi aggiornamenti), è già tempo di occasioni invernali. In casa Atalanta non è ancora stata risolta la grana Alejandro “Papu” Gomez, che monopolizzerà il mercato di gennaio. Solo l’Inter si è fatta avanti per l’argentino, ma l’Atalanta non è interessata alla contropartita tecnica offerta. Il centrocampista Matias Vecino è fermo da troppo tempo e l’Atalanta non ha intenzione di aspettarlo. Quindi non è intenzionata allo scambio proposto dall’Inter. Gomez vuole restare a tutti i costi in Italia, ma oggi è difficile trovare un acquirente.