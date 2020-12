Milik-Inter, occhio al ritorno di fiamma della Roma: la parte più difficile

Arkadiusz Milik Napoli

Arek Milik, attaccante del Napoli, fuori rosa e in scadenza, accostato a molti club, tra cui l’Inter, sarebbe di nuovo nel mirino della Roma

CONCORRENZA – Secondo quanto riportato da “SportMediaset”, dopo averlo trattato senza successo la scorsa estate, la Roma sarebbe tornata su Arek Milik. L’attaccante del Napoli è fuori rosa e in scadenza di contratto con il Napoli. Su di lui ci sarebbero molti club. Tra questi ci sarebbe anche l’Inter, che sarebbe in buonissima compagnia.

INTESA – Come detto, ora ci sarebbe il ritorno di fiamma della società giallorossa. Il polacco, che sarebbe il perfetto erede di Edin Dzeko, vorrebbe trovare una soluzione per il suo futuro già a gennaio, per via dell’Europeo all’orizzonte. Tuttavia riuscire a trovare un accordo con i vertici della squadra partenopea sarebbe, però, una strada tutt’altro che semplice da percorrere. Infatti sarebbe complesso trovare la formula giusta con Aurelio De Laurentiis.

