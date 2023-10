VIDEO – Frosinone-Verona 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Frosinone-Verona, match dell’ottava giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Benito Stirpe.



SEMPRE PIÙ IN ALTO – Frosinone-Verona 2-1 nell’ottava giornata di Serie A. Il Frosinone riprende subito il grande inizio di stagione, vincendo e confermandosi nella metà sinistra della classifica. Nei giallazzurri sono gli ultimi acquisti a fare le cose migliori, come Matias Soulé che al 34′ si libera per il sinistro e prende il palo. Il Verona potrebbe segnare in chiusura di primo tempo, ma Michael Folorunsho di testa nell’area piccola manda a lato su angolo. Così, dal possibile 0-1, si passa all’1-0 nel primo minuto di recupero del primo tempo: Walid Cheddira calcia quasi dal fondo, palla sul palo e ribadisce in rete Reinier. Il brasiliano ex Real Madrid e Borussia Dortmund segna all’esordio da titolare. Reinier è scatenato e all’ora di gioco manda in porta Soulé, che prende il secondo palo di giornata. Ma il prestito della Juventus al 66′ trova il gol tanto cercato, di testa su cross di Riccardo Marchizza. Il Verona accorcia con un colpo di testa di Milan Djuric nel quarto minuto di recupero, ma è troppo tardi.

Video con gli highlights di Frosinone-Verona dal canale ufficiale YouTube del Frosinone.