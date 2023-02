Il Verona vince prima di Sampdoria-Inter: corsa salvezza riaperta

In attesa di Sampdoria-Inter (QUI il LIVE) si è giocato un altro posticipo della ventiduesima giornata di Serie A. Al Bentegodi il Verona batte 1-0 la Salernitana e si porta a -2 dallo Spezia quartultimo, riaprendo la corsa salvezza. Nei campani titolare il prestito nerazzurro Pirola, sostituito all’80’.

VITTORIA COL BRIVIDO – Pur soffrendo nel finale, il Verona riesce a portare a casa tre punti pesantissimi. L’1-0 alla Salernitana vale un’ulteriore risalita in classifica, a -2 dalla salvezza. La squadra di Marco Zaffaroni nel 2023 ha cambiato marcia: col nuovo allenatore ha perso solo contro l’Inter (dodici punti in sette giornate). Alla mezz’ora Cyril Ngonge liberato sulla sinistra calcia in rete, ma è fuorigioco e l’assistente annulla. L’1-0 è solo rinviato di due minuti, su cross di Darko Lazovic proprio Ngonge arriva sul secondo palo sulla destra e mette dentro battendo il rientrante Luigi Sepe. Secondo gol consecutivo per l’attaccante belga classe 2000, arrivato a gennaio dal Groningen. Prima del ripoco prova a svegliarsi la Salernitana, con un tiro di Boulaye Dia di poco a lato. Nella ripresa potrebbe fare doppietta Ngonge, ma da ottima posizione manda alto calciando male. Al 68′ un intervento di Lorenzo Pirola su Josh Doig è segnalato come da rigore, decisione annullata al VAR perché il prestito Inter aveva colpito il pallone. Il Verona rischia nel finale, con la Salernitana che sfiora il pareggio con Krzysztof Piatek (miracolo di Lorenzo Montipò nell’uno contro uno) e Dia (destro di pochissimo a lato).