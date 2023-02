Calhanoglu: «Grazie alla famiglia Inter! Vincere contro il Milan è stato importante!»

Calhanoglu interviene nel pre-partita di Sampdoria-Inter. Di seguito le dichiarazioni del centrocampista nerazzurro ai microfoni di Dazn.

POSITIVITÀ – Hakan Calhanoglu interviene nel pre-partita di Sampdoria-Inter. Così il centrocampista nerazzurro ai microfoni di Dazn: «Ringrazio tutti i miei compagni di squadra, la società e la famiglia dell’Inter che mi sta vicino. Ho ricevuto tanti messaggi dai nostri tifosi, anche la gente italiana è vicina a me. È stato un terremoto molto forte e spero che loro ne escano il prima possibile perché vedere immagini così non è facile. Noi abbiamo fatto di tutto per aiutare e lo stiamo facendo ancora. Non ci fermiamo mai. Se ci stringiamo così, insieme, possiamo uscirne in maniera più facile. Sampdoria-Inter? La positività deve continuare, è stato molto importante vincere il debry contro il Milan. Oggi sarà una partita difficile, come sempre qui. Però noi lo sappiamo e ci siamo preparati bene. Dobbiamo dare il massimo e vincere la partita».