Ventola: «Lukaku via dall’Inter? A Roma guadagna meno! Lui sapeva»

Lukaku dopodomani sarà atteso dalla prima da ex al Meazza, in Inter-Roma, con il carico di contestazione smorzato dal divieto dei fischietti. Ventola, alla Bobo TV, contesta il comportamento dell’ex numero 90 per quello che ha fatto in estate.

GESTITA MALE – Nicola Ventola non sembra molto d’accordo con il comportamento del giocatore più discusso di questi giorni: «Romelu Lukaku è andato via dall’Inter in quella maniera per poi andare a guadagnare anche meno alla Roma. Non ha risposto neanche ai compagni di squadra? Secondo me talmente sapeva di non fare una cosa corretta e, per questo motivo, sbagliando non ha più risposto a nessuno».