Il Genoa torna a sorridere: Gudmundsson stende la Salernitana

Il Genoa ritrova una vittoria che mancava dal 4-1 alla Roma del 28 settembre: dopo un punto in tre giornate i rossoblù battono 1-0 la Salernitana nell’anticipo della decima giornata di Serie A. Decide Gudmundsson.

BASTA UN GOL – Il Genoa supera 1-0 la Salernitana e si rilancia in classifica. Cominciano fortissimo i padroni di casa, con un miracolo di Guillermo Ochoa su Radu Dragusin e sull’azione seguente un palo di Milan Badelj di testa. I legni diventano due al quarto d’ora, con un gran sinistro di Mateo Retegui sulla traversa. L’attaccante argentino, al rientro da un infortunio, a seguire cade a terra dolorante al ginocchio che già gli aveva dato problemi: regge sino a fine primo tempo, poi esce all’intervallo. Ci pensa però l’altro attaccante a dare il vantaggio al Genoa: Albert Gudmundsson al 35’ mira la porta e con un destro rasoterra a incrociare dal limite supera Ochoa. Malissimo la Salernitana, che costruisce poco e niente per tutta la prima frazione. Poco dopo l’inizio della ripresa secondo infortunio in casa rossoblù, per il difensore Mattia Bani. Solo nel finale gli ospiti si svegliano a sei minuti dal 90’ cross di Junior Sambia e colpo di testa sulla traversa di Pasquale Mazzocchi. L’arbitro poi fischia un fallo misterioso, in caso di gol sarebbe intervenuto il VAR per verificare. Appena iniziato il recupero occasione per Boulaye Dia, calcia a lato da ottima posizione ma era fuorigioco.