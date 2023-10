Vieri: «Lukaku alla Roma? Non giudico la scelta, ma serve rispetto»

Vieri giustifica la scelta di Romelu Lukaku di trasferirsi alla Roma, se il motivo è economico, ma non è d’accordo soprattutto con le modalità e il comportamento nei confronti degli ex compagni di squadra all’Inter. Il suo parere durante la diretta della BoboTV.

ADDIO STRANO – Bobo Vieri tiene a precisare che non giudica la scelta economica dell’attaccante belga, ma si sofferma su un altro aspetto: «Non mi spiego l’addio di Lukaku all’Inter: non ha giocato la finale, ma sei stato infortunato tutto l’anno. Io al posto suo sarei rimasto, anche perché quest’anno alla Roma non è andato a prendere più soldi. Quindi o hai litigato forte con qualcuno, oppure non capisco. Lui ha fatto un grave errore con i compagni, che non c’entrano niente, perché dietro ci stanno sempre tre anni di amicizia, serve rispetto. Poi dal punto di vista economico io non commento, è libero di fare quello che vuole».