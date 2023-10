Adani: «Deluso dall’atteggiamento di Lukaku! Come un tradimento»

Adani ritiene grave il comportamento di Romelu Lukaku nei confronti dei suoi ex compagni all’Inter, ma durante la BoboTV, non giudica la scelta del giocatore di andare alla Roma.

COME UN TRADIMENTO – Lele Adani parla così dell’attaccante belga dopo l’addio all’Inter: «Una versione dell’addio di Lukaku sono rappresentate dalle testimonianze dei compagni che hanno detto che lui non ha più risposto a nessuno al cellulare. Noi conosciamo lo spogliatoio, quindi sappiamo cosa significa: molte volte non si è amici e si va avanti dando tutto l’uno per l’altro, ma in questo caso è sembrato veramente come un tradimento umano per i compagni. Per me Lukaku è stata una delusione sull’uomo, ma la scelta è legittima».