Valero: «Inter favorita sulla Juventus. Rosa più profonda»

L’ex giocatore dell’Inter Borja Valero giudica i nerazzurri favoriti, ma la Juventus è lì in questo momento. Su Dazn il suo parere.

LOTTA – Borja Valero è certo della forza dei nerazzurri: «La Juventus non può nascondersi, deve lottare per vincere. L’Inter ha qualcosa in più per far male agli avversari, uno di questi è Lautaro Martinez che è un attaccante incredibile. Sicuramente è favorita, la squadra è costruita da più tempo e si conosce ma la Juventus può lottare. Sull’undici titolare i nerazzurri sono più forti. Il complesso della rosa ha due giocatori titolari a ruolo e fa la differenza in un’annata lunga. Calhanoglu ha queste giocate da trequartista che lo rendono un regista fantastico. Ha una garra incredibile, una grinta che fa la differenza».