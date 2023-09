Vaciago, stadio per Inter e Milan: «Non c’è più tempo da perdere!»

Vaciago ha parlato della questione relativa allo stadio: Inter e Milan su tutte si stanno muovendo per avere un impianto sportivo di proprietà. Le parole del giornalista.

STADIO − Il direttore di Tuttosport, sulle colonne del suo giornale, ha parlato della questione relativa allo stadio. E ha scritto: «Se non costruisce nuovi stadi, il calcio italiano è destinato a deperire lentamente e poi scomparire dalla mappa internazionale. Non è catastrofismo, ma l’analisi asettica dello scenario che vede il prodotto “calcio italiano” impoverirsi di campioni e offrire uno spettacolo sempre meno attraente. La condizione degli stadi è parte integrante del problema. E ci saranno sempre meno appassionati disposti a pagare cento euro per accedere a una struttura che non consente una buona visuale della partita, scomoda, pericolosa, con bagni indecorosi, senza bar e, in certi casi, nemmeno coperta. Meno pubblico sugli spalti uguale meno introiti da biglietteria. Dire che senza nuovi stadi il calcio italiano muore non è uno slogan, ma la più semplice delle verità. Ora non c’è più tempo da perdere e occasioni da buttare via».