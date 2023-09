Cosmi avvisa Mourinho: «Roma, in questa situazione l’Inter ti mangia!»

Cosmi non è per niente soddisfatto dell’avvio stagionale della Roma, figuriamoci Mourinho. L’allenatore perugino, ospite fisso di “Serie Allnews” sulle frequenze di Radio TV Serie A con RDS, pensa già all’impegno giallorosso in casa dell’Inter, ipotizzando come potrebbe finire…

MOURINHO IN CRISI – Il clamoroso tonfo della Roma di José Mourinho in casa del Genoa fa discutere. E fa discutere soprattutto la classifica della squadra giallorossa in Serie A, essendo sedicesima a quota 5 punti dopo sei giornate. Sulla situazione giallorossa si esprime anche Serse Cosmi, che è piuttosto critico. Nella lunga analisi fatta dall’allenatore perugino c’è anche uno sguardo alla partita in casa dell’Inter prevista esattamente tra un mese, ovvero il 29 ottobre. Analizzati i problemi in casa nerazzurra, Cosmi passa a quelli in casa giallorossa: «La Roma ha vinto solo contro una squadra che è sotto di lei in classifica (si riferisce all’Empoli, ndr). Se vai a Milano con pochi punti, l’Inter ti mangia! La classifica incide per tutti, anche per le grandi squadre. Adesso la Roma è nella situazione che deve fare tanti punti prima di andare a Milano. Il campionato mi sta piacendo perché proprone sempre qualcosa di nuovo». Questo il pensiero di Cosmi sui problemi della Roma di Mourinho in vista non solo di Inter-Roma in Serie A ma anche.