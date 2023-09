Longari: «Klaassen alla Litmanen! Inter, regalati 2 tempi in 2 gare»

Longari si esprime sull’Inter, che ha avuto difficoltà nelle sfide del mercoledì contro Real Sociedad ed Empoli. Poi dice la sua su Klaassen

TEMPI REGALATI − Longari su Sportitalia.com sul pari in Champions League e sulla sconfitta col Sassuolo: «Le due partite che l’Inter non ha vinto in stagione sono state disputate di mercoledì. Ed in entrambi i casi la formazione nerazzurra ha suo malgrado regalato almeno un tempo alla controparte. A San Sebastian fu sufficiente un secondo tempo all’arrembaggio per garantirsi il pareggio e sfiorare la rimonta. Mentre a San Siro la seconda frazione di gioco ha messo in luce fragilità caratteriali e qualche deficit fisico sul quale ci sarà modo di lavorare».

NUOVA SOLUZIONE − Longari su Klaassen: «L’assenza di Arnautovic spingerà all’utilizzo di Klaassen come alternativa avanzata e la scelta non fa una piega. Perché giustificata dalla storia formativa dell’olandese cresciuto alla scuola di Cruyff con il mito di Litmanen. E con l’ossessione di poter diventare perfetto in quella posizione ibrida di Ghost Striker cucita su misura da Van Gaal proprio sulle caratteristiche del finlandese».