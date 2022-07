UFFICIALE – Spezia, Gotti nuovo allenatore: liguri tra i primi a sfidare l’Inter

Dopo la separazione tra lo Spezia e l’ex centrocampista dell’Inter, Thiago Motta, I liguri hanno annunciato Luca Gotti come nuovo allenatore.

NUOVO ALLENATORE – Luca Gotti allenerà lo Spezia la prossima stagione. Sarà proprio la squadra ligure a giocare contro l’Inter in una delle prime partite di campionato (vedi calendario).

COMUNICATO – Questo il comunicato pubblicato dal club spezzino sul proprio sito ufficiale. “Sarà Luca Gotti il nuovo allenatore delle Aquile, che guiderà per le prossime due stagioni. Mister Gotti per tutti è il Prof, titolo coniato dopo il conseguimento delle due lauree in Scienze Motorie e Pedagogia, che gli sono valse anche una cattedra presso l’Università degli Studi di Milano. Una carriera da stopper vissuta tra Serie D e C2, prima di appendere gli scarpini al chiodo e dedicarsi alla vita da allenatore. Prima i Giovanissimi Nazionali del Milan, poi le esperienze in D con Montebelluna, Pievigina e Bassano Virtus. Tra il 2004 ed il 2006 Gotti torna ad assaporare il calcio giovanile con due esperienze tra la Primavera della Reggina e soprattutto la Nazionale Under 17, in quest’ultima avventura fortemente voluto dall’allora vicecommissario della Figc Demetrio Albertini, che proprio nel Milan aveva apprezzato il gran lavoro di Gotti. Dopo il biennio in azzurro, il tecnico nativo di Adria passa per Treviso e Trieste, per poi dedicarsi al nuovo ruolo di ‘vice’. Lavora con Donadoni a Cagliari, Parma e Bologna, poi al Chelsea con Sarri, dove vince a Baku l’Europa League. Segue Tudor all’Udinese, fino ad essere nominato il 1 novembre 2019 nuovo allenatore dei friulani. Un biennio ricco di soddisfazioni, che portano Gotti fino allo Spezia, dove stupire è ormai quasi normalità. Benvenuto Mister!“.

