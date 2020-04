UEFA, due date per le finali di Champions League ed Europa League

Sin dall’inizio dell’emergenza da Coronavirus, la UEFA è al lavoro per stabilire la ripresa del calcio in tutta Europa. Secondo quanto riportato dal Telegraph, il massimo organo del calcio europeo avrebbe già individuato due date per le finali della Champions e dell’Europa League attualmente in corso. Date che verranno discusse giovedì 23 aprile, giorno prefissato per la riunione del Comitato esecutivo (vedi articolo).

FINALI IN VISTA – Iniziano a (ri)prendere forma i calendari di Champions League ed Europa League. L’intenzione della UEFA sarebbe quella di sfruttare lo slittamento degli Europei al 2021, estendendo entrambe le competizioni internazionale fino al termine dell’estate. La finale di Champions League era inizialmente prevista a Istanbul, allo stadio Ataturk, per il 30 maggio 2020. Ma l’UEFA avrebbe ora individuato il 29 agosto 2020 come possibile nuova data per sancire la squadra Campione d’Europa 2019/20. Ciò comporterebbe disputare i quarti di finale tra il 28 e il 29 luglio, e le semifinali nelle prime due settimane di agosto. Sorte simile per l’Europa League, con la finale di Danzica che potrebbe essere posticipata dal 27 maggio al 26 agosto 2020. Rimane tuttavia un quesito, legato alle date di completamento dei turni in corso. In Champions League rimangono da completare gli ottavi di finale (mancano 4 partite di andata). In Europa League sono ancora in sospeso due partite di andata dei sedicesimi di finale: tra queste, la sfida tra Inter e Getafe. Di questo e di molto altro si parlerà il 23 aprile, quando il Comitato esecutivo della UEFA si riunirà per definire l’avanzamento della stagione.

