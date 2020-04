Keita: “Eto’o miglior giocatore africano della storia. Con l’Inter…”

Condividi questo articolo

Keita Baldé, attuale attaccante del Monaco ed ex Inter, ha parlato in una diretta “Instagram” del quotidiano sportivo AS del giocatore africano più forte della storia. La sua scelta? Samuel Eto’o.

MIGLIORE DELLA STORIA – Una domanda non facile a cui rispondere, ma non per Keita Baldé. L’ex attaccante nerazzurro non ci ha messo infatti molto a individuare quello che, per lui, è il miglior giocatore africano della storia: «Il migliore della storia del calcio africano, secondo quello che ho visto io, è Samuel Eto’o. Se ti dicessi Weah ti direi una bugia perché non l’ho visto giocare essendo del 95. La lotta è tra Samuel Eto’o e Didier Drogba».

FORTUNA A METÀ – Keita ha anche ricordato la scorsa stagione all’Inter, quando ha affrontato Cristiano Ronaldo e il Barcellona di Lionel Messi: «Lo scorso anno all’Inter ho avuto la fortuna di giocare contro Cristiano Ronaldo quando abbiamo affrontato la Juventus. Con Messi ho avuto sfortuna però, perché era infortunato sia all’andata al Camp Nou, quando perdemmo 2-1 (2-0, ndr), sia quando abbiamo pareggiato a San Siro».