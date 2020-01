Tuchel difende Icardi: “Nessun gol? Grande lavoro! Importante perchÃ©…”

Tuchel difende Icardi: “Nessun gol? Grande lavoro! Importante perché…”

Condividi questo articolo

Intervistato al termine di Monaco-PSG – sfida vinta dai parigini per 1-4, Thomas Tuchel ha preso le difese di Mauro Icardi nonostante non sia riuscito a trovare la via del gol durante la partita. Il tecnico ha in particolar modo elogiato il lavoro difensivo dell’attaccante di proprietà dell’Inter.

GIOCATORE IMPORTANTE – Nonostante durante la sfida tra Monaco e Paris Saint-Germain non sia riuscito a trovare la via del gol, Mauro Icardi resta sempre un giocatore importantissimo per la squadra e per il suo tecnico, Thomas Tuchel. Proprio quest’ultimo, intervistato nel postpartita, ha voluto prendere le difese dell’attaccante argentino di proprietà dell’Inter, elogiandolo per il suo lavoro difensivo e per il contributo che può fornire alla squadra grazie alle sue caratteristiche tecniche: «Icardi è abituato a toccare pochi palloni e questo è importante per noi. Abbiamo già Neymar, Di Maria e Kylian (Mbappé, ndr) che toccano molti palloni e in questo modo abbiamo un buon mix, dal momento che Mauro è abituato a lavorare per gli altri senza palla, negli spazi. Questa è una caratteristica che per noi è molto importante. Non ha segnato per due partite, ma ha fatto un grande e impressionante lavoro difensivo, anche questo importante per noi. Non ho nulla di cui preoccuparmi o da rimproverargli».