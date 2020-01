Spinazzola-Politano, Roma irritata dall’Inter. Ma si cerca la soluzione – SI

Non solo il fronte Christian Eriksen (vedi qui): in casa Inter a tenere banco è anche lo scambio tra Matteo Politano e Leonardo Spinazzola. Dopo che lo scambio sembrava definitivamente saltato, le due società stanno provando a venirsi incontro per trovare una soluzione. Ecco gli aggiornamenti da parte di “Sportitalia”

PUNTO D’INCONTRO? – Dopo la brusca frenata, Inter e Roma stanno provando a venirsi incontro per portare a termine lo scambio Politano-Spinazzola. Ecco gli aggiornamenti da parte di “Sportitalia”: «La Roma è rimasta spiazzata dall’Inter, perché è vero che il calciatore ha avuto dei problemi in carriera ma quando è stato chiamato in causa ha giocato bene. Per i giallorossi è un giocatore sano. Ma l’Inter per i giocatori con uno storico come il suo vorrà sempre un surplus di controlli, per capire come hanno recuperato dagli infortuni precedenti. Alla Roma questa cosa non è piaciuta, ora stanno provando a ricucire e tornare a parlare. Fase di stand-by, ma da parte delle due squadre c’è la volontà di venirsi incontro per cercare di chiarirsi. I nerazzurri non vorrebbero l’obbligo di riscatto: la soluzione potrebbe trovarsi con l’inserimento di un minimo di partite che il giocatore deve giocare per far scattare l’obbligo di riscatto».

Fonte: Sportitalia.