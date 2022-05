Trevisani: «Nessuno peggio di Handanovic! A portieri invertiti Inter a +17»

Trevisani trova in Handanovic il punto debole dell’Inter in questa stagione, nonostante poi alla fine abbia pesato tanto anche l’errore di Radu a Bologna. Da Pressing Serie A su Italia 1 il giornalista ribalta il discorso con Maignan e il Milan.

DECISIVO FRA I PALI – Riccardo Trevisani giudica la stagione della squadra di Simone Inzaghi: «L’Inter ha fatto bene, benissimo, malissimo e bene. Il migliore in questa stagione? Tra Lautaro Martinez e Marcelo Brozovic io dico Ivan Perisic. Il peggiore in assoluto? Stefan de Vrij, Samir Handanovic e Ionut Andrei Radu. Dimmi qualcuno che ha fatto peggio di Handanovic, fra quelli che giocavano. Di quelli che giocano tutte le partite come fai a metterne qualcuno dietro a Handanovic? A portieri invertiti (con il Milan e Mike Maignan, ndr) l’Inter vince il campionato con diciassette punti di vantaggio».