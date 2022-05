Ferri: «Inter rimasta super protagonista. Solo qualche piccolo errore»

Ferri prova a trovare il lato positivo della stagione dell’Inter, nonostante la grande delusione per quanto successo ieri con la perdita del campionato. Durante Pressing Serie A su Italia 1 l’ex difensore cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno.

COMUNQUE APPLAUSI – Riccardo Ferri certifica il lavoro fatto da Simone Inzaghi: «È stata secondo me una stagione straordinaria, fatta di tanti episodi positivi e qualche piccolo errore costato l’assegnazione del campionato. Devo dire che il Milan ha fatto un campionato esaltante, però pur avendo passato un momento non positivo l’Inter aveva la possibilità di recuperare. Ci sono stati degli errori individuali, ha avuto la possibilità di chiudere il cerchio e non l’ha fatto. Il Milan è stato più continuo nella seconda parte, però direi che è una stagione super positiva che nessuno poteva pensare all’inizio. I dubbi che c’erano sul Milan c’erano anche sull’Inter: le partenze di Achraf Hakimi e Romelu Lukaku, oltre alla situazione di Christian Eriksen. La società è intervenuta e la squadra è stata super protagonista».