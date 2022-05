Sabatini: «Calhanoglu? Magari pentito. Perisic-Inter, discorso a parte»

Calhanoglu non è riuscito a vincere la Serie A, chiudendo al secondo posto sia l’anno scorso col Milan sia questo con l’Inter. Sul turco si è espresso Sabatini a Pressing Serie A su Italia 1, parlando poi di Perisic.

SEMPRE SECONDO – Sandro Sabatini se la prende con un giocatore dell’Inter: «Bersagliato Hakan Calhanoglu. Non so se sia mai successo di un calciatore che arriva secondo due anni con due squadre diverse, che si scambiano il secondo posto. Il primo a essere pentito del passo che ha fatto probabilmente sarà lo stesso Calhanoglu. Può essere, il fatto è che cambiò per una differenza minima. Ha cambiato squadra per un milione, fosse rimasto al Milan avrebbe vinto lo scudetto. Comunque poi Calhanoglu ha fatto una bella stagione l’anno scorso, soprattutto il girone d’andata, e una bellissima stagione quest’anno. Poi è sfortunato, ma è un ottimo giocatore e la scelta sua è legittima».

I PROTAGONISTI – Sabatini prosegue sull’Inter: «Il migliore secondo me è uno fra Marcelo Brozovic e Lautaro Martinez. Ivan Perisic secondo me merita un discorso a parte, perché parliamo di un giocatore che quest’anno ha giocato da campione. La storia di Perisic dice che tutti gli allenatori non l’hanno valutato allo stesso modo, ma che tutti gli allenatori l’hanno rivalutato a distanza di pochi mesi. Perisic è quello che ha fatto le cose più da campione, più determinanti. È chiaro che merita un discorso diverso, perché se dovesse interrompersi la storia di Perisic con l’Inter diventerebbe un peggioramento. Il peggiore? Stefan de Vrij ha fatto una stagione decisamente sottotono. Secondo me Edin Dzeko ha fatto un girone d’andata strepitoso, poi a trentasei anni come cala Zlatan Ibrahimovic cala Dzeko. Chi ha reso molto meno rispetto all’anno scorso è Nicolò Barella».