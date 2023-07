Trevisani: «Lukaku, errori più gravi che in campo! All’Inter neanche dipinto»

Trevisani spara a zero su Lukaku e la vergognosa abitudine di tradire le squadre per le quali è stipendiato, Inter in primis. Nel suo intervento durante il TG di Sport Mediaset, il giornalista se la prende con l’ex numero 90.

GESTIONE SBAGLIATA – Riccardo Trevisani non usa giri di parole: «Romelu Lukaku ha passato un’estate surreale. Non la prima, perché da anni ci sono situazioni grottesche legate al belga. I vari cambiamenti di squadra, le trattative varie e variopinte che non l’hanno portato sulla simpatia. Pensiamo agli interisti: non lo vogliono più vedere dipinto, non solo i tifosi ma anche i giocatori. È una situazione sbagliata che ha iniziato due anni fa, lasciando l’Inter per il Chelsea. Sono tanti gli errori di Lukaku, più gravi di quelli davanti alla porta che sono già gravi di suo».