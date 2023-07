Skriniar e il tradimento all’Inter: «Parlavo da tempo col PSG! Mai avuti dubbi»

Skriniar domani sarà subito avversario dell’Inter, con il PSG nell’amichevole di Tokyo. Il difensore slovacco ammette, a un mese dall’ufficialità del suo trasferimento a parametro zero, di come l’abbia voluto fortemente. Lo fa intervistato da Le Parisien.



TRADIMENTO VERO – Milan Skriniar un anno fa disse che i tifosi dell’Inter non dovevano avere dubbi su di lui. Ora ammette di essere un traditore: «Sono molto orgoglioso di far parte di questo club fantastico, composto di giocatori incredibili. Per me il PSG è un club formidabile, che cresce ogni anno di più. Volevo far parte di questa famiglia, è vero che abbiamo cominciato a parlarne l’anno scorso. Ma a volte le cose richiedono un po’ di tempo per realizzarsi, ora finalmente sono a Parigi e sono molto felice. Ci ho sempre creduto, anche se sapevo che era lungo. Dai primi contatti non ho avuto dubbi sulle mie intenzioni: volevo venire a Parigi. E ora che mi trovo qui è fantastico. Mi hanno contattato anche quando ero infortunato, con il dottor Christophe Baudot e il direttore sportivo Luis Campos. Ora sto bene, non ho problemi alla schiena».

DA UN CLUB ALL’ALTRO – Skriniar prosegue: «Sono grato della fiducia che mi ha dato il PSG con un contratto di cinque anni. Sono qui per rimanere a lungo a Parigi, tutti sanno cosa vuole il club e qual è l’obiettivo. L’Inter, è vero, è arrivata in finale di Champions League ma anche il PSG. Entrambe l’hanno persa, io dico che quest’anno potrebbe essere nostra! Ma non voglio parlarne, vediamo cosa succede giorno dopo giorno. Arrivo in un club con giocatori fantastici, di grande esperienza a questi livelli. Posso essere un leader anche senza la fascia da capitano, ho sempre dato tutto me stesso per la squadra e l’ho fatto anche prima di diventare capitano all’Inter. Kylian Mbappé? Abbiamo tanti giocatori fantastici, la mancata convocazione per la tournée è una decisione del club e la dobbiamo rispettare».

Fonte: Le Parisien