Toni: «Fiorentina-Inter fondamentale per la Champions League! Entusiasmo»

Secondo Toni il gol di Mkhitaryan al 95′ di Fiorentina-Inter permetterà alla squadra di Inzaghi di arrivare al meglio al decisivo match di Champions League col Viktoria Plzen. L’ex attaccante si è espresso a Supertele su DAZN.

LANCIATI – Luca Toni vede l’Inter migliorata dopo Firenze: «Adesso ha una partita molto importante di Champions League, che vale molto. Vincere queste partite è importante soprattutto perché si è sbloccato Lautaro Martinez, che adesso è tornato quel giocatore importante, c’è Nicolò Barella che sta bene. Sta recuperando punti in campionato, però secondo me è fondamentale l’entusiasmo che si porta da questa bella vittoria in campionato per la Champions League. Secondo me è presto, all’inizio nella griglia di partenza l’Inter era con la Juventus fra prima e seconda posizione. Ora sono venute altre, è ancora presto e vediamo cosa succede col Napoli, le coppe e il Mondiale di mezzo».