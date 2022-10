Inter-Viktoria Plzen, Inzaghi pensa a due rientri dal 1′ – SI

in Inter-Viktoria Plzen la squadra di Inzaghi può centrare la qualificazione agli ottavi di Champions League con una giornata di anticipo. L’allenatore, secondo Sportitalia, pensa a qualche modifica dal 1′.



RIENTRI – Simone Inzaghi alla ricerca della seconda qualificazione consecutiva agli ottavi di Champions League. Qualificazione che può arrivare battendo il Viktoria Plzen a San Siro. L’Inter raggiungerebbe la fase a eliminazione diretta con un turno di anticipo. Secondo Sportitalia, il tecnico nerazzurro pensa a due rientri dal primo minuto. Rispetto al match vinto in campionato contro la Fiorentina, sono due i giocatori che partiranno dalla panchina con molta probabilità. Si tratta di Francesco Acerbi e Joaquin Correa.

CAMBI – Inzaghi lancerà dall’inizio Alessandro Bastoni ed Edin Dzeko. Il difensore è recuperato dopo l’influenza che gli aveva fatto saltare Fiorentina-Inter. Il bosniaco invece convince più di Correa, non al meglio nell’occasione contro i Viola (vedi focus). In porta verrà confermato André Onana, che “sfrutta” l’attuale infortunio di Samir Handanovic. A centrocampo invece nessun cambio: Kristjan Asllani potrebbe entrare a partita in corso. L’unico dubbio riguarda gli esterni, con Federico Dimarco che è parso stanco nell’ultima gara. Robin Gosens che spera dunque in una chance per regalare un’altra notte da sogno ai tifosi dell’Inter.