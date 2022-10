Ferrara: «Classifica Inter? Guardano il Napoli! Una frase lo fa capire»

L’Inter è un minimo risalita in classifica, agganciando l’Udinese ma mantenendo il distacco di otto punti dal Napoli (vedi articolo). Ferrara, nel corso di Supertele su DAZN, guarda come è cambiata dopo il 3-4 di Firenze.



OBIETTIVO VERTICE – Ciro Ferrara valuta cosa lascia il 3-4 alla Fiorentina: «Il merito di crederci dell’Inter. Viola disattenti sul gol di Henrikh Mkhitaryan? Effettivamente, agguantato il pareggio all’ultimo minuto, probabilmente la proiezione offensiva finale della Fiorentina non era il caso. Lautaro Martinez dice che l’Inter ha perso troppi punti in avvio? Probabilmente fa capire quanto loro guardino il Napoli, le squadre che stanno avanti come anche il Milan. Vedono probabilmente troppo distacco, devi essere perfetto da qui alla fine del campionato per poter recuperare su due-tre squadre, perché poi ci sono anche Lazio e Atalanta».