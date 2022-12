Tonali: «Inter centrocampo di altissimo livello! Il Milan deve oltrepassare»

Tonali ha rilasciato un’intervista a DAZN dal ritiro del Milan a Dubai. Il centrocampista rossonero elogia l’Inter per quanto fatto nel suo ruolo e ritiene possibile giocare per il titolo nella seconda parte di stagione.

L’AVVERSARIO – Sandro Tonali elogia le rivali in Serie A: «Credo che l’Inter abbia un centrocampo di altissimo livello, però la stessa Juventus. E il Milan (ride, ndr). Credo ci sia un livello molto alto del centrocampo in Italia, noi dobbiamo cercare di mantenerlo e lavorare per oltrepassare il nostro massimo. Lottare per lo scudetto? Sicuramente ci sono state partite in cui non siamo pienamente soddisfatti, per punti che abbiamo lasciato indietro. Però fa parte del calcio: ci sono ancora tante partite che valgono tre punti, dobbiamo entrare in campo per vincere ognuna. Siamo forti per vincerle tutte, la stagione dello scorso anno è un esempio».