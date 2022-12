Ligabue: «Ecco come ho iniziato a tifare Inter! La squadra di Herrera…»

Luciano Ligabue si è raccontato a Sky Arte. Il cantautore, noto tifoso dell’Inter, ha raccontato di come ha iniziato ad amare i colori nerazzurri. Ecco le sue parole da un estratto dell’intervista.



IL TIFO − Luciano Ligabue ricorda di come ha iniziato a tifare: «Sono cresciuto con la filastrocca “Sarti, Burgnich, Facchetti…”. L’Inter di Helenio Herrera all’epoca vinceva tutto, io ero troppo piccolo ma frequentavo dei bambini più grandi di me, già appassionati al calcio. Uno di loro mi ha quasi “costretto” a tifare Inter. È andata così con tutto quello che ha comportato come umore, per il resto della vita (ride, ndr)».