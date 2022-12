Brozovic e l’infortunio, Dalic ‘rassicura’ l’Inter in vista di Croazia-Marocco

Brozovic è alle prese con un nuovo infortunio, anche se per il momento rimane a disposizione della Croazia in vista della finale per il terzo posto col Marocco. La sensazione è comunque quella che Dalic non rischierà il centrocampista dell’Inter.

ZERO RISCHI – Salvo ribaltoni Marcelo Brozovic salterà la finale per il terzo e quarto posto dei Mondiali, che la Croazia giocherà domani (sabato) alle ore 16 contro il Marocco. Il commissario tecnico Zlatko Dalic, nell’avvicinamento alla partita, è stato chiaro: «Farò diversi cambi di formazione». Un messaggio evidente su come l’undici titolare nella finalina sarà ben diverso da quello visto nelle altre partite. Non c’è ancora la certezza, visto che la Croazia ha solo confermato l’assenza di Brozovic dall’ultimo allenamento (vedi articolo), ma il numero 77 dell’Inter sarà risparmiato. Un sospiro di sollievo anche per Simone Inzaghi, in vista del Napoli. Per Brozovic, una volta rientrato dal Qatar, scontato un consulto con lo staff medico dell’Inter.