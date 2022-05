Tognazzi: «Calhanoglu? Andato via ma ora ci guarda festeggiare»

L’Inter non è riuscita a vincere il secondo scudetto consecutivo e già si pensa alla prossima stagione. Intanto, intervenuto a Sky Sport, Gianmarco Tognazzi ha detto la sua sullo scudetto del Milan.

SCUDETTO – L’Inter ci ha provato fino alla fine ad alzare il titolo di campione d’Italia al cielo ma alla fine fa festa il Milan. Intanto, Gianmarco Tognazzi a Sky Sport, punge un po’ l’Inter e Calhanoglu. «Donnarumma? Vai da un’altra parte e le cose poi non vanno come speravi. Chi è andato via, chi è andato dall’altra parte del Naviglio come Calhanoglu ora ci guarda festeggiare. Chi non ha creduto in questo progetto, ora ci vede festeggiare lo scudetto».