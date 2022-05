Rummenigge: «Inter, nessuna rabbia. Coppa Italia vinta e stagione buona»

Karl-Heinz Rummenigge, presente al Museo del calcio di Coverciano in occasione della Hall of fame del calcio, ha commentato la stagione dell’Inter e il secondo posto alle spalle del Milan scudettato. Le parole dell’ex attaccante tedesco

NESSUNA RABBIA − Rummenigge ritiene la stagione dei nerazzurri comunque positiva: «Devo fare i complimenti al Milan, dopo 38 lunghe giornate se arrivi primo vuol dire che hai meritato. L’Inter non deve avere rabbia perché ha fatto una buona stagione e la scorsa settimana ha vinto un trofeo importante come la Coppa Italia. Normale avere rabbia per la distanza di soli due punti. Ho letto la frase di Ranocchia in cui dice che l’Inter ha perso lo Scudetto alcune settimane fa ma comunque nessuna rabbia».