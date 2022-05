De Siervo: «Calendario asimmetrico anche il prossimo anno, è necessario»

L’AD della Serie A, Luigi De Siervo, ha ribadito a ‘La politica nel pallone‘ su GR Parlamento la conferma del calendario asimmetrico anche in vista della prossima stagione. Per il dirigente, si tratta di uno strumento necessario

FUNZIONALE − De Siervo conferma ancora il calendario asimmetrico anche in vista della prossima stagione: «Il calendario asimmetrico sarà riproposto. È uno strumento necessario che ci consente maggior elasticità nel calendario. Soprattutto il prossimo anno con il Mondiale invernale e quindi saranno compresse le sfide delle coppe europee. Le squadre di vertice non si incontreranno mai in quel periodo, visto che saranno impegnate dal martedì al giovedì. Il calendario asimmetrico consente di inserire partite interessanti praticamente in ogni giornata».