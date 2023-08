Tinti: «Audero ambizioso. Anche all’Inter potrà ritagliarsi il suo spazio!»

Il procuratore di Emil Audero, Tullio Tinti dice la sua sul portiere in arrivo all’Inter dalla Sampdoria. L’ospite di Sky Sport 24, poi, si pronuncia su altri temi nerazzurri.

SPAZIO – Emil Audero è arrivato a Milano in serata ed è pronto ad unirsi all’Inter. Il suo procuratore, Tullio Tinti, parla su Sky Sport 24 dell’operazione e non solo: «Fossi l’Inter nella ricerca dell’attaccante partirei prima dalla spesa e poi dalle caratteristiche. In questo momento le società sono attente al lato economico. Però sicuramente Arnautovic ha qualità tecniche, d’esperienza e di forza, è un giocatore importante e potrebbe aiutare l’Inter a completare bene la rosa. Audero in questi anni ha dimostrato di essere un portiere di livello. Comunque è uscito giovanissimo dalla Juventus, è andato a giocare a Venezia, subito in B. Ha fatto un annata incredibile, è andato a giocare alla Sampdoria e poi da lì ha fatto il titolare. Ben vengano i giocatori italiani anche. Lui è un ragazzo talmente equilibrato e intelligente che sa bene il ruolo che ha. Ma è anche ambizioso e sa anche che in una grande squadra come l’Inter si può ritagliare il suo spazio. Quello con l’Inter è un prestito e anche un obbligo condizionato a determinate avvenimenti legati a lui e anche alla squadra».