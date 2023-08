Ciabattini: «Inter, manca il centravanti. Zapata miglior colpo»

Che all’Inter manchi il centravanti non è assolutamente una novità, ma Paolo Ciabattini cerca di trovare una soluzione su Sportitalia ai problemi nerazzurri.

SOLUZIONI – Ciabattini riassume il mercato nerazzurro: «Il mercato dell’Inter è in pareggio, con le partenze di Brozovic e Onana sono arrivati 75 milioni poi spesi per Frattesi, Samardzic, il difensore Bisseck e Sommer. Adesso è arrivato anche Audero, ora manca il centravanti che potrebbe costare tanto. Per Balogun chiedono 35 milioni, si parla anche di soluzioni low-cost a 10-15 milioni. Zapata non è male, se giocasse come due anni fa sarebbe un grande colpo, meglio di quelli per cui devi spendere 50».