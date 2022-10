Testa già a Barcellona-Inter, Xavi può recuperare un difensore per il ritorno!

Testa a Barcellona-Inter, sfida di ritorno al Camp Nou. Dopo l’1-0 con tanto di polemiche i nerazzurri potranno giocarsi un grande match-point per il passaggio agli ottavi di finale di Champions League. Intanto Xavi potrebbe recuperare un giocatore in difesa

RIENTRO? − Il Barcellona si lecca le ferite dopo il KO a San Siro contro l’Inter alla terza giornata di Champions League. Per Xavi piccolo sorriso: infatti in vista del match di ritorno al Camp Nou potrebbe rientrare Jules Koundé. Il difensore francese si era fatti male in Nazionale francese al bicipite femorale della gamba sinistra. Le chance non sono altissime ma filtra anche un leggero ottimismo. Secondo i colleghi spagnoli di Marca, il Barcellona non forzerà il giocatore per evitare ricadute ma lo stesso Koundé farà di tutto per esserci.

