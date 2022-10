Graziani: «Inter in fase di guarigione. Il clima del Camp Nou può caricare»

Graziani ancora scettico sulla completa guarigione dell’Inter dopo la vittoria contro il Barcellona. L’analisi e il commento dell’ex calciatore, in collegamento sulle frequenze di Radio Sportiva, per “Il Processo di Sportiva”. Qualche considerazione anche sul ritorno al Camp Nou

LA CURA GIUSTA – Secondo Ciccio Graziani l’Inter ha ancora molta strada da fare: «Inter-Barcellona (vedi focus) non è la serata della svolta per i nerazzurri. Però è una vittoria importante in un momento molto delicato della stagione. Soprattutto dal punto di vista psicologico. Perché in Champions League, se sbagli ancora qualcosa, rischi di rimanere fuori. L’Inter ha iniziato una bella cura di antibiotici giusti e si vede che cominciano a fare già un po’ d’effetto. Però la guarigione è ancora lunga. Questa squadra deve ritrovarsi. Deve ritrovare autostima e entusiasmo. E la vittoria con il Barcellona aiuterà molto l’Inter a farlo. Va bene per i nerazzurri andare in uno stadio agguerrito come quello che troveranno al Camp Nou la prossima settimana. Molto probabilmente li caricherà. A volte un clima ostile, in uno stadio così, carica anche la squadra avversaria. Mi auguro che l’Inter non si faccia travolgere in maniera negativa da quel frastuono. Ma che, anzi, possa trarre da questo linfa positiva. Per mille motivi il Barcellona entrerà in campo super carico. I nerazzurri non si devono far trovare impreparata in questo». San Siro spinge l’Inter verso la vittoria, un Camp Nou inferocito farà lo stesso effetto al Barcellona? Secondo Graziani non è detto.

